وزير الشباب والرياضة يخاطب كورس حكام كرة القدم بجامعة السودان

خاطب البروفيسور أحمد آدم وزير الشباب والرياضة، اليوم فعاليات كورس حكام كرة القدم الذي تنظمه كلية التربية البدنية والرياضة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى نشر الثقافة الرياضية وتعزيز ممارسة الرياضة في أوساط الطلاب الجامعيين، باعتبارهم القاعدة الحقيقية لبناء القيادات الرياضية وصناعة مستقبل الرياضة السودانية.

وأكد الوزير أن الجامعات تمثل بيئة مثالية لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية وتأهيل الكوادر الفنية والتحكيمية، مشيراً إلى أن الاستثمار في الشباب الجامعي هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن الوزارة ماضية في دعم البرامج التدريبية والتأهيلية التي تسهم في رفع كفاءة الحكام والكوادر الرياضية.

وأضاف أن نشر الرياضة داخل الجامعات يعزز قيم الانضباط والعمل الجماعي والروح الرياضية، ويسهم في إعداد جيل قادر على قيادة الحركة الرياضية والمنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

واختتم الوزير حديثه بالإشادة بجهود جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وكلية التربية البدنية والرياضة في تنظيم مثل هذه الدورات، داعياً إلى توسيع الشراكات بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي بما يخدم قضايا الشباب والرياضة في السودان.

سونا