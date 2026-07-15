تعاون سوداني برازيلي في الزراعة والبحث العلمي ودعم صغار المزارعين

بحث وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي السفير معاوية عثمان خالد، ضمن زيارته الرسمية للبرازيل، بالسفيرة لويزا دا سيلفا نائبة مدير الوكالة البرازيلية للتعاون الدولي ؛ سبل تعزيز التعاون الفني والتنموي بين البلدين، مع التركيز على المجالات الزراعية.

واتفق الجانبان على ابتعاث خبراء وفنيين من وإلى السودان بهدف تحديد احتياجات السودان في مجال الأبحاث الزراعية وإعادة تأهيل المراكز العلمية التي دمرتها المليشيا الأرهابية خلال فترة الحرب.

وأبدت الوكالة البرازيلية استعدادها الكامل للمساهمة في دعم عودة صغار المزارعين إلى ممارسة نشاطهم الطبيعي، وتوفير التقاوي المحسنة والمساعدة في استعادة بنك البذور، ومواصلة التعاون في تطوير زراعة قصب السكر والقطن.

من جانبه قدم السفير معاوية رؤية لتطوير ومعالجة منتج الصمغ العربي، باعتباره سلعة استراتيجية ذات أهمية قصوى في المجالين الغذائي والدوائي، مما يفتح آفاقاً رحبة للشراكة المثمرة بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.

سونا