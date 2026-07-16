محمد صلاح يشترط راتباً استثنائياً للموافقة على عرض بشكتاش.. فيديو

كشفت تقارير صحفية تركية عن تحركات جديدة تخص مستقبل النجم المصري محمد صلاح، بعدما أشارت إلى وجود رامي عباس وكيل أعماله في مدينة إسطنبول خلال الأيام الماضية، لبحث إمكانية انتقال قائد منتخب مصر إلى أحد عمالقة الكرة التركية.

مليون يورو سنويًا.. شرط محمد صلاح للموافقة على عرض بشكتاش

ووفقًا لما ذكرته شبكة “كافا سبورتس” التركية فإن محمد صلاح اشترط الحصول على 15 مليون يورو سنويًا نظير الموافقة على الانضمام لصفوف بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في الوقت الذي يرغب فيه النجم المصري في خوض تجربة جديدة عبر بوابة الدوري التركي.

محمد صلاح مطلوب في الدوري التركي

وأوضحت التقارير أن بشكتاش ليس النادي التركي الوحيد في حسابات محمد صلاح، إذ يسعى ممثلو اللاعب للتواصل مع كبار أندية إسطنبول، وعلى رأسها فنربخشة وجالطة سراي، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن وجهته المقبلة.

وأضافت الشبكة أن الهدف من زيارة وكيل أعمال محمد صلاح إلى تركيا هو استكشاف فرص الانتقال إلى أحد أندية القمة هناك، قبل الموافقة على العرض الكبير الذي وصل من الدوري السعودي.

مستقبل محمد صلاح بين الدوري التركي والدوري السعودي

وبحسب التقرير، فإن خطة ممثلي اللاعب تتمثل في منح الأندية التركية فرصة أخيرة للتعاقد معه، وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق مناسب، سيكون الانتقال إلى السعودية هو الخيار التالي.

ويواصل مستقبل محمد صلاح إثارة اهتمام واسع في سوق الانتقالات، خاصة في ظل رغبة العديد من الأندية في الحصول على خدمات أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة.

وكان محمد صلاح قد أنهى مشواره مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، مسدلًا الستار على مسيرة امتدت لتسعة أعوام حقق خلالها العديد من الإنجازات والألقاب، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية وسط اهتمام واسع من أندية داخل أوروبا وخارجها.

🚨 #SONDAKİKA | SALAH, BEŞİKTAŞ’A GELMEK İSTİYOR! 🗣️ @yagosabuncuoglu : Oyuncunun Beşiktaş’a önerildiği doğrulanırken, yıllık 15 milyon Euro maaş talep ettiği belirtildi. Oyuncunun Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edilirken, menajerinin İstanbul’a geliş amacının… https://t.co/M4H592RCay pic.twitter.com/CZegwQ1y44 — Lüpen Sports (@Lupen_Sports) July 15, 2026

اليوم السابع