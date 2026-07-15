كأس العالم: فيفا يفتح الباب أمام بطولة تضم 64 منتخباً، فما التحديات التي قد تواجه مستضيفها؟

من المقرر تقييم خطط إقامة كأس العالم لكرة القدم للرجال بمشاركة 64 منتخباً بعد نسخة 2026، إذ قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، إن البطولة يجب أن تكون “للعالم بأسره”.

وكان مقترح توسيع البطولة قد طُرح العام الماضي، ويقول إنفانتينو إن نجاح البطولة الموسعة التي تضم 48 منتخباً يعني أن على فيفا النظر في كيفية تنظيم كأس عالم بمشاركة 64 منتخباً.

وقال إنفانتينو لقناة بلو سبورت السويسرية، عندما سُئل عمّا إذا كان يمكن توسيع البطولة لتضم 64 منتخباً: “هذه كلها أمور سندرسها بعد كأس العالم”.

“عند تنظيم كأس العالم، من المهم تنظيمها للعالم بأسره، وليس فقط لأوروبا وأمريكا الجنوبية، بل للعالم بأسره فعلياً. ينبغي أن يُسمح لكل دولة بأن تحلم بالمشاركة في كأس العالم”، وفقاً لإنفانتينو.

وأضاف “يمكنك أن ترى أن مستوى الفرق مرتفع للغاية، وهو في ارتفاع مستمر في جميع أنحاء العالم. إذا لم تمنح الدول الصغيرة فرصة المشارَكة في كأس العالم، فستفتقر إلى الحافز لمواصلة التحسن”.

وقال إنفانتينو إن النسخة الأولى من كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً حققت “نجاحاً هائلاً”، مشيراً إلى تأهل تسعة من أصل عشرة منتخبات أفريقية إلى الأدوار الإقصائية.

وتابع في هذا الصدد، “في كأس العالم الماضية، لم تكن هناك سوى خمسة منتخبات من أفريقيا. وهذا يوضح مدى أهمية إشراك جميع المنتخبات ومنحها هذه الفرصة للمشاركة”.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق على توسيع كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً في عام 2017.

وقدّم اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، اقتراحاً رسمياً لرفع عدد المنتخبات المشارِكة في كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً في أبريل2025، لكن لم يُتخذ أي قرار حتى الآن.

ويستضيف المغرب وإسبانيا والبرتغال نسخة مونديال 2030 بشكل رئيسي، في حين ستُقام المباريات الافتتاحية الثلاث في الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي احتفالاً بالذكرى المئوية للبطولة. وكانت أوروغواي قد استضافت أول كأس عالم عام 1930.

ويُعد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ألكسندر تشيفرين، من بين المعارضين لمقترح الـ64 منتخباً، إذ وصف المسؤول السلوفيني الفكرة بأنها “سيئة” سواء للبطولة نفسها أو لعملية التصفيات.

واتفق رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، مع تشيفرين، قائلاً إن أي توسع إضافي سيؤدي إلى “فوضى”.

وقال فيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، إن الاقتراح “لا يبدو صائباً”، وإنه يعتقد أن التوسع سيضر بـ”المنظومة الكروية الأوسع”.

في المقابل، قال أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض الخاص بكأس العالم، إن الولايات المتحدة قد تدرس التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم 2038، وإنها ستكون قادرة على “التعامل مع الأمر” إذا تم توسيع البطولة إلى 64 منتخباً.

وكان الموقف الرسمي لفيفا دائماً هو مناقشة أفكار التوسع مع الأطراف المعنية، وأنه مُلزم بدراسة أي مقترحات يتقدم بها أعضاء المجلس.

وسيتخذ مجلس فيفا القرار النهائي، لكن لا توجد مؤشرات على أن ذلك أمر متوقع حدوثه قريباً.

توسيع البطولة يطرح تحديات أمام الدول المستضيفة

عندما انتُخب إنفانتينو للمرة الأولى عام 2016، كان جزء من برنامجه الانتخابي يتمثل في زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم من 32 إلى 40 منتخباً.

وخلال أقل من عام، ارتفع العدد المقترح إلى 48 منتخباً، ووافق عليه مجلس فيفا ليُطبق اعتباراً من نهائيات 2026.

ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف التكهنات بشأن رغبة فيفا في الذهاب إلى أبعد من ذلك وبوتيرة أسرع.

وقد نوقش رفع عدد المنتخبات إلى 48 في نهائيات 2022، لكن جرى الإقرار بأن قطر لن تكون قادرة على استضافة بطولة بهذا الحجم بمفردها.

وهنا تكمن المشكلة؛ فكلما ازداد حجم كأس العالم، أصبحت استضافتها أكثر صعوبة.

ففي هذا العام، تُقام البطولة في ثلاث دول تمتد عبر مساحة جغرافية شاسعة. وفي عام 2030 ستُلعب المباريات في ست دول هي: المغرب والبرتغال وإسبانيا، إضافة إلى الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي بوصفها دول الذكرى المئوية.

وهذا المقترح يمثل ورقة رابحة كبيرة لإنفانتينو؛ فهو بذلك يمنح عدداً أكبر من الدول فرصة المشارَكة في كأس العالم. وفي الواقع، فإن كأس عالم بمشاركة 64 منتخباً سيشهد تأهل ما يقرب من ثلث الدول الـ 211 المنضوية تحت مظلة فيفا.

كما أن توسيع كأس العالم يعني تحقيق إيرادات أكبر يمكن توزيعها على الاتحادات الأعضاء.

الأنباء الكويتية