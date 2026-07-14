هل اقترب زيدان؟.. رئيس الاتحاد الفرنسي يكشف حقيقة خليفة ديشامب

نفى فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن يكون قد حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب خلفا لديدييه ديشامب رغم ارتباط اسم زين الدين زيدان بتولي المهمة بعد نهاية كأس العالم 2026.

وقال ديالو في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية إن الإعلان عن خليفة ديشامب سيتم بعد انتهاء مشوار المنتخب في المونديال، مؤكدا أن الاتحاد لا يرغب في التسرع خلال الفترة الحالية، خاصة مع استمرار فرنسا في المنافسة على اللقب.

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي أثار الجدل سابقا بعدما قال إنه يعرف بالفعل اسم المدرب القادم، وهو ما فتح الباب أمام التكهنات حول اقتراب زيدان من قيادة المنتخب، لكنه أوضح أن تصريحاته فُسرت بشكل خاطئ.

وأضاف ديالو: “لم أذكر أي أسماء، وعلاقتي مع ديشامب جيدة جدا. مسؤوليتي هي التخطيط للمستقبل، لكن يجب احترام من يعملون حاليا”.

وأكد رئيس الاتحاد أن رحيل ديشامب كان قرارا شخصيا من المدرب، مشيرا إلى أن تجديد عقده كان ممكنا لولا إعلانه مسبقا عن رغبته في إنهاء مسيرته مع المنتخب بعد المونديال.

ويعيش ديشامب آخر فصول حقبته التاريخية مع فرنسا، بعدما قاد المنتخب إلى التتويج بكأس العالم 2018، والوصول إلى نهائي مونديال 2022، إضافة إلى الفوز بدوري الأمم الأوروبية 2021، قبل أن يقود “الديوك” إلى نصف نهائي كأس العالم 2026.

أما زيدان، فيبقى المرشح الأبرز لخلافته، خاصة بعد ابتعاده عن التدريب منذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021، عقب حقبة ذهبية توج خلالها بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.

وفي حال تولي زيدان المهمة، سيكون أمام تحد كبير لخلافة مدرب صنع واحدة من أعظم الفترات في تاريخ الكرة الفرنسية، ومواصلة مسيرة منتخب اعتاد المنافسة على أعلى المستويات.

روسيا اليوم