القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة أتلانتا الأمريكية، حيث يلتقي منتخبا إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، في مواجهة تجمع بين المنافسة على بطاقة النهائي وإرث تاريخي يمتد لعقود، تغذيه مواجهات لا تُنسى بين المنتخبين داخل المونديال.

وتحمل المباراة أبعادًا تتجاوز المستطيل الأخضر، في ظل استمرار الخلاف السياسي بين البلدين حول جزر فوكلاند (مالفيناس)، ما يضيف مزيدًا من الزخم إلى واحدة من أشهر المنافسات الكروية في العالم.

إنجلترا ضد الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026

ويطمح منتخب إنجلترا، بقيادة هاري كين، إلى بلوغ النهائي لأول مرة منذ تتويجه بلقب 1966، بعدما تجاوز الكونغو الديمقراطية والمكسيك والنرويج في الأدوار الإقصائية، بينما يسعى منتخب الأرجنتين، بقيادة ليونيل ميسي، إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه، بعد إقصاء كاب فيردي ومصر وسويسرا.

موعد مباراة إنجلترا ضد الأرجنتين

موعد مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 هو اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026، بينما تنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

سوف يتم نقل مباراة إنجلترا ضد الأرجنتين في كأس العالم 2026 عبر beIN MAX 1 بتعليق علي سعيد الكعبي، بينما يعلق حفيظ دراجي على المواجهة عبر قناة beIN MAX 2.، فيما سيعلق خليل البلوشي على المواجهة عبر قناة beIN MAX 3، كما سيعلق أحمد البلوشي على المواجهة عبر قناة beIN MAX 4.

اليوم السابع