الوكرة القطرى يستبعد حمدى فتحى من قائمة معسكر فرنسا

أعلن نادي الوكرة القطري قائمة الفريق المشاركة في معسكر الإعداد للموسم الجديد 2026-2027، تحت قيادة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، والتي شهدت غياب الدولي المصري حمدي فتحي عن بعثة الفريق المتجهة إلى فرنسا.

وغادرت بعثة الوكرة خلال الساعات الماضية إلى فرنسا لخوض فترة الإعداد الخارجية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم المقبل، حيث يهدف الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل بداية المنافسات الرسمية.

حمدي فتحي خارج معسكر الوكرة القطري

وشهدت قائمة الفريق تواجد الثنائي الجديد محمد سيمو وتميم منصور، في الوقت الذي غاب فيه حمدي فتحي لاعب منتخب مصر عن الأسماء المسافرة إلى المعسكر، دون أن يعلن النادي حتى الآن عن الأسباب التي أدت إلى استبعاده من القائمة.

ومن المقرر أن يخوض الوكرة أربع مباريات ودية خلال فترة المعسكر، في إطار استعداداته للموسم الجديد، على أن تكون المواجهة الأخيرة أمام نادي نانت الفرنسي يوم 31 يوليو الجاري.

وكان حمدي فتحي قد أنهى مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، حيث لعب دورًا مهمًا في تشكيل المدرب حسام حسن، وكان من العناصر الأساسية التي اعتمد عليها الجهاز الفني خلال منافسات البطولة، ويترقب جمهور الوكرة خلال الفترة المقبلة معرفة تفاصيل موقف اللاعب المصري، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.

اليوم السابع