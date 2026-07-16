حلم مبابي يتبخر.. وكافو يواصل الانفراد بإنجازه التاريخي في كأس العالم

حافظ أسطورة الكرة البرازيلية كافو على رقمه التاريخي في كأس العالم، بعدما انتهى مشوار المنتخب الفرنسي بقيادة كيليان مبابي عند الدور نصف النهائي لنسخة 2026، عقب الخسارة أمام إسبانيا بهدفين دون رد.

وكان مبابي يطمح إلى قيادة فرنسا لبلوغ المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي، ليعادل الإنجاز الفريد الذي حققه كافو، إلا أن الهزيمة أمام “لا روخا” أنهت هذا الحلم، ليظل النجم البرازيلي اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي شارك في ثلاث مباريات نهائية متتالية في كأس العالم.

وشارك كافو في نهائيات 1994 بالولايات المتحدة، و1998 في فرنسا، و2002 في كوريا الجنوبية واليابان، محققًا لقبين مع المنتخب البرازيلي في نسختي 1994 و2002، بينما اكتفى بالمركز الثاني في مونديال 1998.

في المقابل، خاض كيليان مبابي نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين، حيث توج باللقب مع فرنسا في مونديال 2018 بروسيا، قبل أن يحل وصيفًا في نسخة 2022 بقطر بعد الخسارة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، لكنه أخفق في بلوغ النهائي الثالث بعد خروج منتخب “الديوك” من نصف نهائي مونديال 2026.

وبذلك، يواصل كافو الاحتفاظ بواحد من أكثر الأرقام ندرة في تاريخ كأس العالم، بينما تأجل حلم مبابي في معادلة هذا الإنجاز التاريخي، ليبقى اسم قائد البرازيل السابق منفردًا بهذا الرقم الاستثنائي، وفقًا لما نشره حساب Football on TNT Sports.

اليوم السابع