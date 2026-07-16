خدمات نقل الدم بالخرطوم تتسلم الأجهزة والمعدات الحديثة الخاصة ببنك الدم بمستشفى الخرطوم لعلاج الأورام (الذرة)

تسلمت إدارة خدمات نقل الدم بولاية الخرطوم بمباني الإدارة القومية لخدمات نقل الدم اليوم، تسلمت الأجهزة والمعدات الخاصة ببنك الدم بمستشفى الخرطوم لعلاج الأورام (الذرة) .

وذلك بحضور مدير الإدارة الفنية والمدير الإدارى وإدارة الهندسة الطبية بالإدارة القومية لخدمات نقل الدم.

وثمنت د. منى رحمة الله مدير إدارة خدمات نقل الدم بولاية الخرطوم الدور الفعال الذي تقوم به الادارة القومية لخدمات نقل الدم ممثلة في المدير العام والعاملين بالإدارة في إعادة وتشغيل كل مراكز نقل الدم بولاية الخرطوم بعد الخراب والدمار الممنهج الذي لحق بها من قبل مليشيا آل دقلو الإرهابية ومن عاونهم.

واضافت د. منى إن هذه الخطوة تسهم بصورة كبيرة في استقرار خدمة نقل وسلامة الدم المنقول.

مبينة ان الأجهزة المستلمة تمكن بنك الدم بمستشفى الخرطوم لعلاج الأورام (الذرة) من تلبية احتياجات مرضى الأورام الذين يعتمدون بشكل أساسي على نقل الدم ومشتقاته.

سونا