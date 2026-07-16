مدير عام الصحة بالقضارف يدشن انطلاقة المسح التغذوي بالولاية

دشن الدكتور أحمد الأمين آدم مدير عام وزارة الصحة بولاية القضارف اليوم انطلاقة مشروع المسح التغذوي بتنفيذ من منظمة صندوق اعانة المرضى بالتعاون مع وزارة الصحة بالولاية ودعم من منظمة اليونسيف والذي يستهدف اربع محليات (باسندا وقلع النحل والرهد والفشقة) وذلك للأطفال دون سن الخامسة والنساء.

وأكد الدكتور أحمد الأمين آدم خلال مخاطبته الاحتفال أهمية المسح التغذوي على مستوى الولاية من أجل تحديد معدلات سوء التغذية م توجيه السياسات الصحية عبر قاعدة بيانات دقيقة لجعل القضارف خالية من سوء التغذية على مستوى الولاية، مؤكدا اهتمام وزارته بالمحافظة على صحة الإنسان في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد خاصة بعد أن استقبلت الولاية اعدادا كبيرة من النازحين، ووجه المدير العام إدارة التغذية العمل على تغيير السلوك ورفع الوعي الصحي.

وأشار مدير صندوق اعانة المرضى دفع الله العركي للجرعات التدريبية المتكاملة التي تلقتها الفرق المنفذة للمسح التغذوي من أجل توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات السليمة وتبنى من خلالها أيضا التدخلات المطلوبة مؤكدا الوقوف ودعم الخدمات الصحية بالولاية.

من جهتها أكدت الاستاذة غالية ميرغني مدير إدارة التغذية بوزارة الصحة أهمية المسح التغذوي الشامل بالولاية من أجل الحصول على معلومات تمكن من التخطيط الاستراتيجي السليم، وقالت إن المسح يستهدف (151) قرية بالاربع محليات ومشاركة عدد من الفرق حيث يستمر المسح لمدة أسبوعين.

سونا