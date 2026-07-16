المقاومه الشعبية بكسلا تكمل ترتيبات الاحتفال بزواج الكرامة الاول

اطلع والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الازرق لدى لقائه اليوم اعضاء المقاومة الشعبية بالولاية برئاسة اللواء ركن (م) يحيي النور محمد احمد رئيس المقاومة اطلع على اخر ترتيبات واستعدادات المقاومة الشعبية للاحتفال بزواج الكرامة الاول لعدد (170) زيجة من منسوبي المقاومة والمستنفرين برعاية الشركة السودانية للموارد المعدنية غدا باستاد كسلا.

واوضح رئيس المقاومة الشعبية ان الهدف من اقامة الزواج الجماعي استقرار الذين شاركوا في مسارح العمليات المختلفة تكريما لهم ورد جزء من الجميل للشرائح التي شاركت في معركة الكرامة. واضاف ان الزواج استهدف ايضا عددا من منسوبي القوات المسلحة والمخابرات والشرطة وحركات الكفاح المسلح والمكفوفين بالاضافة الى اسر الشهداء.

وأشار إلى ان المشروع ستتبعه الزيجة الثانية والثالثة تأكيدا على التواصل بين المقاومة الشعبية والمجتمع وان السودان ارض التكافل والتعاون. ودعا رئيس المقاومة الشعبية رجال الاعمال والشركات والمقتدرين الى تقديم الدعم للمتزوجين بعد ان وفرت المقاومة الشعبية معينات الزواج ومبلغ مالي.

من جانبه اعلن والي كسلا مباركته لهذه الخطوة وانطلاق مشروع الزواج الجماعي للمقاومة الشعبية ودعم الشركة السودانية للموارد المعدنية لهذا المشروع في تجربته الاولى.

واشاد الوالي بدور المقاومة الشعبية وما ظلت تقدمه من اسناد لمعركة الكرامة والاسناد المدني مما جعلها انموذجا متقدما على مستوى الولايات.

سونا