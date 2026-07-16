توجيهات بالالتزام بإنفاذ مشروعات التنمية بالخرطوم وفقا للجدولة الزمنية المحددة

وجه المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير باستكمال جميع مشروعات التنمية وفقا للجدولة الزمنية المحددة حسب التعاقدات المبرمة مع المستثمرين والمشغلين للمشروعات المختلفة بالمحلية.

وشدد البشير خلال تفقده مشروعات الحدائق العامة اليوم برفقة إدارتي الاستثمار والشئون المالية بوضع الترتيبات اللازمة لإنفاذ الشروط المحاسبية مع المستثمرين المتباطئين في إنفاذ المشروعات وفقا للسقف الزمني المحدد لهم للانجاز حسب التعاقدات بين الطرفين، مشيرا الى أن المحلية لم تألوا جهدا في تقديم كافة التسهيلات اللازمة لدفع المشروعات الى الامام، مؤكدا على ضرورة ان تتسق نسبة الإنجاز في المشروعات حسب خارطة عمل المحلية المجازة في موازنة العام 2026.

إلى ذلك امهلت المحلية بعض المستثمرين في مشروعات الخضرة والتجميل والحدائق العامة اسبوعا لإنجاز ما هو متفق عليه وفقا لجدولة برنامج عمل المشروع المحدد.

سونا