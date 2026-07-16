والي كسلا يستقبل وفد الطواف الاداري لجمعية القرآن الكريم

استقبل والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الازرق وفد الطواف الاداري لجمعية القرآن الكريم الذي يغطي عشر ولايات برئاسة الدكتور علي الزين نائب الامين العام للجمعية، والذي اوضح ان الزيارة الى ولاية كسلا تأتي في اطار جولة الطواف على الولايات بهدف عقد لقاءات ادارية مع منسوبي الجمعية على مستوى الولاية ومحلياتها بالاضافة الى الوقوف على النشاط الذي تنظمه الجمعية في الولايات من خلال مشروع المسجد الشامل.

واضاف الزين ان الجمعية تستهدف بهذا المشروع فئة الشباب الذي يحتاج الى تلاوة القرآن الكريم وتعلمه والتفقه فيه وتدبر معانيه حتى يتخلقوا بأخلاق القرآن الكريم.

وقدم امين الجمعية على مستوى الولاية عادل الازرق تنويرا حول انشطة الجمعية خلال الفترة الماضية وحجم الحراك على مستوى المحليات واهمية تربية وتعليم النشئ للقرآن وعلومه.

ورحب الوالي بوفد الجمعية وبرامج الجمعية المطروحة وسط المجتمع خاصة فئة الشباب واستهدافها بحفظ وتعلم القرآن الكريم وتدريس علومه.

سونا