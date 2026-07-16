والي كسلا يلتقي بمفوضي العون الإنساني بالولايات الشرقية

التقى والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق على هامش مؤتمر مفوضيات العون الانساني الولايات الشرقية (كسلا- القضارف- البحر الأحمر) المنعقد بولاية كسلا بمفوضي الولايات الشرقية وذلك في إطار تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في القضايا الإنسانية والتنموية.

وأعرب مفوض العون الإنساني بولاية البحر الأحمر علي محمد الأمين حسين عن شكره لحكومة ولاية كسلا ووالي الولاية على حسن الاستقبال، مؤكداً أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الولايات الشرقية خاصة مع انتقال السودان من مرحلة التعافي إلى مرحلة التنمية المستدامة.

من جانبه أشاد ممثل مفوض العون الإنساني بولاية القضارف أبو مدين عبد الكريم عثمان بتجربة ولاية كسلا في إدارة ملف الوافدين واصفاً إياها بالتجربة الرائدة التي سيتم الاستفادة منها ونقلها إلى ولايتي البحر الأحمر والقضارف.

وأكد مفوض العون الإنساني بولاية كسلا أ. إدريس وارب أن انعقاد ورشة الترابط الإنساني والخدمات الإنسانية والسلم المجتمعي والإنعاش التنموي يجسد نجاح جهود حكومة ولاية كسلا في إعادة النازحين إلى ولاياتهم بصورة آمنة ويمثل انطلاقة نحو مرحلة الإنعاش التنموي وتعزيز التكامل بين الولايات الشرقية، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي يوليه والي كسلا لمخرجات الورشة وحرصه على تنفيذها بالتنسيق مع الولايات.

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