وزير الموارد البشرية يبحث مع المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري (كافراد) تعزيز التعاون في الإصلاح الإداري وبناء القدرات

بحث وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الأستاذ معتصم أحمد صالح، مع المدير العام للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد) الدكتور كوفي ديدونيه أسوفي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات والتحول الرقمي.

وجاء اللقاء اليوم على هامش أعمال المنتدى الوزاري الإفريقي السابع عشر لتحديث الإدارة العمومية المنعقد بالعاصمة المغربية الرباط، حيث ناقش الجانبان آفاق الشراكة بين السودان والمركز ووسائل دعم جهود تطوير الإدارة العامة وتأهيل الكوادر الوطنية.

وأوضح الوزير أن المباحثات أفضت إلى تفاهمات مهمة، أبرزها الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم شاملة بين وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية ومركز كافراد، إلى جانب تسمية نقاط اتصال من الجانبين للشروع فوراً في إعداد المذكرة ومتابعة تنفيذها.

كما اتفق الطرفان على قيام المدير العام للمركز بزيارة رسمية إلى السودان خلال شهر أغسطس المقبل، يرافقه فريق فني من خبراء المركز، للاطلاع على واقع مؤسسات الخدمة العامة وتقييم احتياجاتها، تمهيداً لتوقيع مذكرة التفاهم وإطلاق برامج التعاون المشتركة.

من جانبه، أعرب المدير العام لكافراد عن سعادته بعودة السودان للمشاركة الفاعلة في أنشطة المركز، مؤكداً المكانة التاريخية التي يتمتع بها باعتباره من أقدم الدول الأعضاء. كما رحب بانتخاب السودان عضواً في المجلس التنفيذي للمركز ممثلاً لإقليم شرق إفريقيا، معتبراً ذلك استحقاقاً يعكس الثقة في دور السودان وإمكاناته.

وأبدى أسوفي دعمه للمقترحات السودانية الرامية إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية عبر انتداب كوادر سودانية للعمل بالمركز، بما يسهم في تعزيز حضوره المؤسسي ودعم برامجه في بناء القدرات وتطوير الإدارة العامة على مستوى القارة الإفريقية.

وأكد الوزير أن هذه التفاهمات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون مع مركز كافراد، بما يدعم جهود إصلاح الإدارة العامة وتأهيل الكوادر الوطنية والاستفادة من الخبرات الإفريقية، في إطار استعداد السودان لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز دوره في مؤسسات العمل الإفريقي المشترك.

سونا