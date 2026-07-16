مكافحة المخدرات بسنار تضبط مواد مخدرة وتلقي القبض على متهم ينشط في ترويجها

تمكنت شرطة مكافحة المخدرات بولاية سنار اليوم من الإطاحة بمتهم ينشط في ترويج المواد المخدرة بمنطقة (ود النيل) .

وقال مدير مكافحة المخدرات بسنار المقدم شرطة قاسم عبد الرحيم في تصريح (لسونا) أن تفاصيل الضبطية تعود إلى عملية رصد ومتابعة ميدانية دقيقة أسفرت عن توقيف المتهم وضبطه وبحوزته (4) أكياس من مخدر (الشاشمندي) إضافة إلى صرة صغيرة مربوطة تحتوي على مواد مخدرة.

و تم تدوين بلاغ في مواجهة المتهم بقسم شرطة ود النيل بموجب المادة (15/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، تمهيداً لتقديمه للعدالة.

كما أحبطت إدارة مكافحة المخدرات بولاية سنار محاولة ترويج كمية من المؤثرات العقلية، حيث تم ضبط 100 حبة من عقار (نيرفاكس 300 ملغم) بحوزة متهم بسنار وتم تدوين بلاغ في مواجهته بقسم شرطة المدينة بسنار تحت المادة (15/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

هذا وقد تم التحفظ على المتهم و المضبوطات كمعروضات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالته إلى المحاكمة.

سونا