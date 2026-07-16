وزيرة الصناعة والتجارة تلتقي وزير الصناعة والمعادن الليبي على هامش أعمال الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية

التقت الاستاذة محاسن علي يعقوب – وزيرة الصناعة والتجارة، امس بالسيد وزير الصناعة والمعادن الليبي السيد محمد عبد القادر، وذلك في العاصمة الليبية طرابلس بحضور وفدي البلدين، وسفير السودان لدى ليبيا السيد السفير الفريق اول ركن دكتور / إبراهيم محمد أحمد، والسيد السفير / عصام ادريس – نائب رئيس البعثة.

وعبرت وزيرة الصناعة والتجارة الاستاذة محاسن علي يعقوب عن اعتزاز السودان بمسيرة العلاقات مع ليبيا، مؤكدة على تطلع السودان لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالح الشعبين.

ورحب السيد وزير الصناعة والمعادن الليبي بالسيدة الوزيرة معبراً عن اعتزاز دولة ليبيا باستضافة هذا الحدث العربي الكبير الذي يجمع الأشقاء لتعزيز التكامل الصناعي، ومؤكداً أن هذا اللقاء يمثل فرصة سانحة لترجمة التطلعات المشتركة بين البلدين إلى شراكات عملية ملموسة في قطاعي الصناعة والمعادن والتجارة البينية.

وقدمت الاستاذة محاسن علي يعقوب – وزير الصناعة والتجارة، التهنئة لنظيرها الليبي على نجاح أعمال الجمعية العامة واستضافة ليبيا المتميزة لهذا الحدث الإقليمي، معربة عن حرص السودان على استثمار هذه اللقاءات لتطوير العلاقات الثنائية، وتفعيل مذكرات التفاهم، وتبادل الخبرات الفنية بما يخدم المصالح الاقتصادية والصناعية المشتركة للبلدين الشقيقين.

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتنسيق المواقف والجهود ضمن منظومة العمل العربي المشترك ودعم المنظمة العربية للتنمية الصناعية وتطوير البيئة الاستثمارية في كلا البلدين.

سونا