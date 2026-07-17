هل تشاجر مع ميسي؟.. بيلينغهام يضع حدا للشائعات

حسم الإنجليزي جود بيلينغهام الجدل حول اللقطة التي جمعته بقائد الأرجنتين ليونيل ميسي خلال مواجهة المنتخبين في نصف نهائي مونديال 2026، مؤكدا أن ما حدث نقاش عادي.

وكانت عدسات الكاميرات رصدت تبادلا للكلمات والنظرات بين اللاعبين عقب إحدى الكرات المشتركة، ما دفع البعض إلى التكهن بوجود توتر بينهما.

وأوضح بيلينغهام أن الحديث دار حول قرار تحكيمي، وقال:”كنا نتناقش بشأن مخالفة احتسبها الحكم، ولم يحدث أي شيء سيئ. أعلم أن وسائل الإعلام قد تضخم الأمر، لكن بالنسبة لي لم تكن هناك أي مشكلة.”

وأضاف لاعب ريال مدريد أنه اعتقد في البداية أن ميسي يتحدث عن لقطة مختلفة، لذلك أوضح له أنه يقصد التدخل الذي تعرض له، قبل أن يقول له إنه قادر على تحمل مثل هذه الالتحامات، مؤكدا أن الحوار لم يتجاوز هذا الحد.

واختتم بيلينغهام تصريحاته بالإشادة بالنجم الأرجنتيني، قائلا:”اللعب أمام ميسي شرف كبير بالنسبة لي. لم يكن هناك أي خلاف بيننا، ورغم مرارة الخسارة، فإن مواجهته داخل الملعب ستظل تجربة استثنائية.”

وكان منتخب إنجلترا ودع حلم الوصول إلى نهائي المونديال بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي، ليضرب موعدا مع فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث يوم 19 يوليو 2026.

المصدر: RT