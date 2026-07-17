محمد أبو تريكة يستعيد لقاءً مؤثرًا مع الأمير الوالد: “قال لي.. أهلًا بالغالي أنت تذكرني بمصر”

استعاد نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة موقفًا إنسانيًا لا يُنسى جمعه بالمغفور له بإذن الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، مؤكدًا أن اللقاء الأول بينهما ترك أثرًا عميقًا في نفسه، رغم أنه كان لقاءً واحدًا فقط.

وقال أبو تريكة عبر شاشة بي إن سبورتس: “البقاء لله، رحم الله الأمير الوالد. كان أول ما قاله لي عند لقائنا: أهلًا بالغالي. كانت تلك المرة الأولى التي ألتقيه فيها، لكنني شعرت وكأنني أعرفه منذ زمن، فقد كان يتمتع بتواضع كبير وقرب من الناس”.

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وأضاف أبو تريكة أن الأمير الوالد كان صاحب رؤية كبيرة أسهمت في وضع قطر على الخريطة العالمية، مشيرًا إلى أن المجال الرياضي كان إحدى الوسائل التي استخدمها للتعريف بقطر وإبراز حضورها على الساحة الدولية.

وأوضح قائلًا: “لم يضع قطر على الخريطة في المجال الرياضي فقط، بل في مختلف المجالات. لقد كان استضافة كأس العالم في قطر إنجازًا تاريخيًا، فهي أول دولة عربية وإسلامية تستضيف هذا الحدث العالمي، وكان ذلك تحولًا كبيرًا للمنطقة بأكملها”.

الشرق القطرية