ألمانيا تسحب دعمها لإنفانتينو بعد أزمة بالوغون

رفض الاتحاد الألماني لكرة القدم الانضمام إلى الدعم الجماعي لإعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بخطوة تعكس تصاعد الانتقادات الموجهة للإدارة الحالية.

ووفقا لشبكة Eurosport، أعلن رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف موقفا واضحا بالابتعاد عن دعم إنفانتينو، على خلفية الجدل الذي أثاره قرار إلغاء إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون خلال كأس العالم 2026.

وكان قرار رفع الإيقاف عن بالوغون، بعد حصوله على بطاقة حمراء، سمح له بالمشاركة في مباراة دور الـ16 أمام بلجيكا، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات والاعتراضات بشأن آلية اتخاذ القرار.

ولم يقتصر الموقف على ألمانيا، إذ تدرس عدة اتحادات وطنية إعادة النظر في دعمها لإنفانتينو، في ظل تزايد الجدل حول القضية.

كما وجهت كل من هولندا وبلجيكا والنرويج وسويسرا انتقادات علنية لرئيس “فيفا”، فيما تدرس مصر والسنغال أيضا سحب تأييدهما له.

ورغم هذه الضغوط، تشير التوقعات إلى أن إنفانتينو سيحتفظ بمنصبه خلال انتخابات رئاسة “فيفا” المقررة عام 2027، في ظل غياب أي منافس معلن حتى الآن، إلا أن هذه التطورات قد تؤثر في حجم نفوذه داخل الاتحاد الدولي خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: RT