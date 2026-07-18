من رونالدو إلى ديمبيلي.. كأس العالم تعاند أبطال الكرة الذهبية

لم تكن خسارة منتخب فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026 أمام منتخب إسبانيا مجرد نهاية لحلم التتويج باللقب العالمي، بل أعاد إلى الواجهة واحدة من أكثر المفارقات غرابة في تاريخ كرة القدم، وهي العجز المستمر لحامل جائزة الكرة الذهبية عن الجمع بين أعظم إنجاز فردي وأهم لقب جماعي في اللعبة خلال النسخة التالية من كأس العالم.

وبخسارة فرنسا، انضم عثمان ديمبيلي، المتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، إلى قائمة طويلة من النجوم الذين فشلوا في قيادة منتخباتهم إلى لقب كأس العالم بعد تتويجهم بالجائزة، لتستمر ظاهرة امتدت لما يقارب سبعة عقود، رغم اختلاف الأجيال وتبدل المدارس الكروية.

كأس العالم والكرة الذهبية.. عقدة تاريخية تتحدى كبار النجوم

وتشير الإحصاءات إلى أن هذه السلسلة ظلت صامدة منذ انطلاق جائزة الكرة الذهبية عام 1956، إذ لم ينجح أي لاعب توج بالجائزة في الفوز بكأس العالم التي أقيمت بعدها مباشرة، لتتحول المفارقة إلى واحدة من أكثر الظواهر استثنائية في تاريخ اللعبة، رغم أن كثيراً من أصحاب الكرة الذهبية كانوا من أبرز المرشحين لحصد اللقب العالمي.

وكان البرازيلي رونالدو أحد أقرب اللاعبين إلى كسر هذه العقدة، بعدما دخل مونديال فرنسا 1998 حاملاً الكرة الذهبية التي نالها عام 1997، وقاد منتخب بلاده إلى المباراة النهائية، إلا أن الحلم انتهى بخسارة قاسية أمام أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة، في واحدة من أشهر نهائيات كأس العالم.

وقبله، عاش الهولندي يوهان كرويف السيناريو ذاته عندما بلغ نهائي مونديال 1974، لكنه خسر أمام ألمانيا الغربية، فيما أخفق الإيطالي جياني ريفيرا في نهائي نسخة 1970 بعد الهزيمة أمام البرازيل، كما فشل الألماني كارل هاينز رومينيجه في قيادة ألمانيا الغربية إلى اللقب خلال نهائي 1982 الذي انتهى بفوز إيطاليا.

وتكرر المشهد مع الإيطالي روبرتو باجيو، الذي كان على بعد ركلة واحدة من كتابة التاريخ في نهائي مونديال الولايات المتحدة 1994، قبل أن يهدر ركلة الترجيح الشهيرة أمام البرازيل، لتضيع معه فرصة الجمع بين الكرة الذهبية وكأس العالم.

ولم تقتصر هذه العقدة على من بلغوا المباراة النهائية، إذ توقفت رحلة عدد من حاملي الكرة الذهبية قبل الوصول إلى المشهد الختامي. فالبرتغالي أوزيبيو ودع مونديال 1966 من الدور نصف النهائي، بينما انتهى مشوار الفرنسي ميشال بلاتيني في المربع الذهبي خلال نسخة 1986، قبل أن يتكرر السيناريو مع عثمان ديمبيلي في مونديال 2026.

وفي بطولات أخرى، كانت النهاية أكثر قسوة بالنسبة لبعض النجوم، إذ غادر الهولندي ماركو فان باستن مونديال 1990 من دور الـ16، بينما ودع الإنجليزي مايكل أوين منافسات 2002 من ربع النهائي، وهو المصير نفسه الذي واجهه البرازيلي رونالدينيو في مونديال 2006، رغم أن كليهما دخل البطولة وسط توقعات بقيادة منتخبيهما إلى اللقب.

ولم يكن الأسطورتان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بمنأى عن هذه المفارقة. فميسي، بعد تتويجه بالكرة الذهبية عام 2009، دخل مونديال جنوب أفريقيا 2010 وسط آمال كبيرة بقيادة الأرجنتين إلى اللقب، إلا أن رحلته انتهت بخسارة ثقيلة أمام ألمانيا في ربع النهائي.

أما كريستيانو رونالدو، الذي توج بالكرة الذهبية عامي 2013 و2017، فلم يتمكن هو الآخر من كسر هذه القاعدة، إذ خرج منتخب البرتغال من دور المجموعات في مونديال 2014، قبل أن يغادر منافسات نسخة روسيا 2018 من دور الـ16، دون أن ينجح في الاقتراب من منصة التتويج.

وشهد مونديال قطر 2022 حالة مختلفة، بعدما تُوج الفرنسي كريم بنزيمت بالكرة الذهبية قبل انطلاق البطولة بأسابيع، لكن الإصابة حرمته من المشاركة مع منتخب بلاده، ليفقد فرصة اختبار هذه المفارقة داخل المستطيل الأخضر، بينما واصل المنتخب الفرنسي مشواره حتى المباراة النهائية.

ومع خسارة عثمان ديمبيلي في نصف نهائي مونديال 2026، بقيت هذه العقدة التاريخية عصية على الكسر، لتؤكد أن الفوز بالكرة الذهبية، رغم مكانته كأرفع جائزة فردية في عالم كرة القدم، لم يكن يوماً ضمانة للتتويج بكأس العالم في النسخة التالية، لتستمر واحدة من أغرب المفارقات التي رافقت اللعبة على مدار 68 عاماً.

اليوم السابع