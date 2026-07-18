اتحاد الكرة ينظم علاقة الأندية واللاعبين المعارين في لائحة شئون اللاعبين الجديدة

أقر الاتحاد المصري لكرة القدم حزمة من الضوابط الجديدة والحاسمة لتنظيم إعارات اللاعبين ضمن لائحة شؤون اللاعبين المحدثة، حيث اشترطت اللائحة ألا تجوز الإعارة إلا للاعب المحترف وبموجب نموذج الإعارة الثلاثي المعتمد والموقع رسمياً من اللاعب وناديه الأصلي والنادي المستعير.

وحددت اللائحة المدة الزمنية للإعارة بحيث لا تقل عن الفترة الفاصلة بين فترتي تسجيل كحد أدنى، ولا تزيد عن سنة واحدة كحد أقصى، مع التأكيد على عدم أحقية النادي المستعير في إعادة إعارة اللاعب لنادٍ ثالث دون الحصول على موافقة كتابية رسمية من النادي المعير واللاعب نفسه.

ووضعت اللائحة الجديدة مساراً قانونياً واضحاً لحفظ حقوق اللاعبين وتأمين استقرارهم الكروي، إذ نصت على عودة اللاعب تلقائياً إلى ناديه الأصلي بمجرد انتهاء فترة الإعارة، وفي حال انتهاء عقده الأصلي بنهاية الإعارة يصبح لاعباً حراً بشكل مباشر.

وتقرر رفع اسم اللاعب المعار من قائمة ناديه الأصلي طوال فترة الإعارة مع تعليق كافة الحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، بينما يلتزم النادي الأصلي بإعادة تفعيل العقد المعلق ودفع مستحقات اللاعب فوراً في حال فسخ العقد بين اللاعب والنادي المستعير من طرف واحد قبل نهاية الإعارة المقررة.

وفرض الاتحاد المصري قيوداً عددية دقيقة على حركة الانتقالات المؤقتة لحفظ التوازن الرياضي بين الأندية، حيث حدد السقف الأقصى للإعارات الصادرة من أي نادٍ بستة لاعبين فقط خلال الموسم الواحد، وبالمثل حدد الإعارات الواردة بستة لاعبين كحد أقصى.

كما منعت اللائحة إعارة أو استعارة أكثر من ثلاثة لاعبين من وإلى نفس النادي في ذات الموسم، مع إقرار استثناء خاص يعفي اللاعبين الذين يبلغون من العمر 21 عاماً أو أقل والمسجلين كمتدربين في أنديتهم السابقة من هذه القيود العددية دعماً لتطوير المواهب الشابة.

اليوم السابع