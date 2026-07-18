محمد صلاح على أعتاب بشكتاش.. هل يسير على خطى الصقر والنني بالدوري التركي؟

يقترب النجم المصري محمد صلاح من خوض تجربة جديدة فى مسيرته الاحترافية، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى بشكتاش التركي عقب نهاية مشواره مع ليفربول، في صفقة مجانية قد يحصل خلالها على راتب سنوي يصل إلى 15 مليون دولار.

وحال اكتمال الانتقال، سيصبح محمد صلاح ثالث لاعب مصري يرتدي قميص بشكتاش، بعد الثنائي أحمد حسن “الصقر” ومحمد النني.

الصقر.. التجربة المصرية الأبرز

يبقى أحمد حسن أكثر اللاعبين المصريين نجاحًا بقميص بشكتاش، بعدما دافع عن ألوان الفريق بين عامى 2003 و2006، وخاض 105 مباريات فى مختلف المسابقات.

وخلال تلك الفترة، سجل قائد منتخب مصر السابق 30 هدفًا، كما قدم 19 تمريرة حاسمة، ليترك بصمة واضحة فى تاريخ النادي التركي

النني.. محطة قصيرة في إسطنبول

أما محمد النني، فانضم إلى بشكتاش على سبيل الإعارة من آرسنال، وخاض تجربة استمرت ستة أشهر فقط.

وشارك لاعب الوسط المصري في 36 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالها هدفًا واحدًا، وقدم 4 تمريرات حاسمة، قبل العودة مجددًا إلى صفوف النادي الإنجليزي.

صلاح يقترب من كتابة فصل جديد

تأتي الأنباء المتداولة عن اقتراب صلاح من بشكتاش وسط اهتمام كبير من جماهير النادي، التي سبق أن هتفت باسمه خلال حفل تقديم البلجيكي لياندرو تروسارد، في إشارة إلى رغبتها في رؤية قائد منتخب مصر بقميص الفريق.

كما تزامنت تلك التطورات مع تواجد وكيل أعماله رامي عباس فى تركيا، لإجراء مفاوضات تتعلق بمستقبل اللاعب وإمكانية إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الحالية.

فرصة لكتابة تاريخ جديد

إذا اكتملت الصفقة، فلن يقتصر حضور محمد صلاح على كونه ثالث لاعب مصري في صفوف بشكتاش، بل سيحمل أيضًا آمال الجماهير في تكرار النجاحات التي حققها أحمد حسن، وإضافة فصل جديد إلى سجل اللاعبين المصريين في الكرة التركية.

اليوم السابع