فيفا يحسم الجدل.. كوكوريلا لاعبًا لتشيلسي فى المونديال وليس للريال

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجدل الدائر بشأن وضع الإسباني مارك كوكوريلا في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن اللاعب يُحتسب ضمن صفوف تشيلسي وليس ريال مدريد، رغم ارتباطه بالانتقال إلى النادي الإسباني.

وكان كوكوريلا قد انضم إلى صفوف ريال مدريد الإسبانى لمدة 6 سنوات حتى 2032.

وأوضح فيفا أن اللوائح المنظمة للبطولة تنص على أن اللاعب يُسجل مع النادي الذي بدأ معه المنافسات، وبالتالي فإن جميع مشاركاته وإنجازاته فى البطولة ستُنسب إلى تشيلسي، باعتباره النادي الذي كان مقيدًا في قائمته عند انطلاق البطولة.

ويعني القرار أن أي أرقام أو ألقاب أو مكافآت يحققها كوكوريلا خلال منافسات كأس العالم ستُسجل باسم النادي اللندني، حتى إذا اكتمل انتقاله رسميًا إلى ريال مدريد قبل نهاية البطولة أو بعدها.

كأس العالم 2026

ويأتي هذا التوضيح لوضع حد للتكهنات التي انتشرت خلال الأيام الماضية بشأن إمكانية احتساب اللاعب ضمن صفوف ريال مدريد، خاصة مع اقتراب انتقاله إلى “الميرينجي” خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويؤكد قرار فيفا التزامه باللوائح الخاصة بقيد اللاعبين في البطولات الدولية، والتي تعتمد على وضع اللاعب عند انطلاق المنافسات، بما يضمن وضوح السجلات الرسمية ويمنع أي لبس يتعلق بانتقالات اللاعبين أثناء سير البطولة.

اليوم السابع