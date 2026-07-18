النهار يتحول إلى ليل.. حدث فلكي نادر يشهده العالم في 12 أغسطس المقبل

تشهد الأرض خلال أقل من شهر كسوف شمسى كلى على بعض المناطق وجزئى على أخرى، حيث ستتحول من النهار إلى الليل بعد أن تحجب أشعة الشمس، وذلك في يوم 12 من شهر أغسطس المقبل، وسيكون الكسوف الكلى تحديدا في جرينلاند، وأيسلندا، وشمال روسيا، والمحيط الأطلسي، وإسبانيا، وجزء صغير من البرتغال، بينما ستشهد مناطق أخرى كثيرة في نصف الكرة الشمالي كسوفًا جزئيًا للشمس في ذلك اليوم، بما في ذلك أجزاء من شمال الولايات المتحدة (من ألاسكا إلى كارولاينا الشمالية)، ومعظم كندا، وجزء كبير من أوروبا، وشمال غرب أفريقيا.

ووفقا لما ذكرته وكالة ناسا على موقعها الرسمي، فإنه بالنسبة للكثيرين على طول الجزء الغربي من مسار الكسوف (في أوروبا القارية وأفريقيا)، ستغرب الشمس بينما لا يزال جزء منها محجوبًا، مما يتيح فرصة لمشاهدة غروب الشمس أثناء الكسوف.

مدة الكسوف الشمسى المرتقب

عندما يمر القمر أمام الشمس، سيشهد من هم في مركز ظله كسوفًا كليًا للشمس، وذلك في منطقة صغيرة نائية شمال روسيا، وسيحدث الكسوف الكلي، أي عندما يغطي القمر الشمس تمامًا، في منتصف النهار، أما في جرينلاند وأيسلندا، فستختفي الشمس في أواخر فترة ما بعد الظهر أو أوائل المساء، وفي إسبانيا وأقصى شمال غرب البرتغال، لن يكتمل الكسوف إلا في وقت متأخر من المساء، قبيل غروب الشمس بقليل.

كما أنه بالنسبة لمعظم المناطق الواقعة في مسار الكسوف الكلي، سيستمر الكسوف الكلي لأقل من دقيقتين، أما بالنسبة لمن هم بالقرب من مركز مسار الكسوف في جرينلاند أو روسيا أو شمال المحيط الأطلسي، فسيستمر الكسوف الكلي لفترة أطول قليلًا (لكنها ستظل أقل من دقيقتين ونصف).

كيفية مشاهدة الكسوف الشمس

يمكن المشاهدة فقط خلال تلك اللحظات القصيرة من الكسوف الكلي، عندما يحجب القمر قرص الشمس تمامًا، حيث يمكن للمشاهدين النظر مباشرة إلى الكسوف دون حماية للعينين.

أما قبل وبعد الكسوف الكلي، يجب على كل من يشاهد الشمس استخدام واقيات للعينين لمشاهدة المراحل الجزئية للكسوف، عندما يغطي القمر جزءًا فقط من قرص الشمس، ويمكن للمشاهدين استخدام نظارات الكسوف، أو أجهزة عرض شمسية يدوية، أو مرشحات شمسية آمنة أخرى تحجب معظم ضوء الشمس وتمنع تلف العين.

ويمكن لمشاهدي الكسوف استخدام طريقة مشاهدة غير مباشرة للاستمتاع بالمراحل الجزئية، مثل صنع جهاز عرض ذي ثقب صغير لعرض صور الشمس.

اليوم السابع