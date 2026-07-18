مجلس البيئة ولاية الخرطوم ينفذ حملة لضبط المخالفات البيئية بشارع النيل امدرمان

نفذت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش والمخالفات بالمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية ولاية الخرطوم حملة كبرى لضبط المخالفات بشارع النيل، وذلك باشراف الآمين العام للمجلس الأستاذة غادة حسين العوض.

واستهدفت الحملة زيارة المنشأت على الشريط النيلي لمراجعة الاشتراطات البيئية وذلك بحضور الأجهزة الأمنية وجهات الاختصاص.

واسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات أبرزها عدم وجود موافقات بيئية ودراسة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي بجانب التعدي على الشريط النيلي وعدم وجود سجل بيئي، وسوء السلوك الحضري البيئي بالإضافة إلى رمي المخلفات والنفايات بالنيل ويعتبر ذلك مخالفة لقانون حماية وترقية البيئة للعام 2008م تعديل العام 2020م.

وقالت مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش والمخالفات د. ام الخير مختار في تصريحات صحفية اليوم ان الحملة انطلقت تنفيذاً لتوجيهات والي ولاية الخرطوم احمد عثمان حمزة بضرورة مراجعة المخالفات والتشوهات البصرية ومعالجة الأنشطة العشوائية لتحقيق الترقية الحضرية ومعالجة الخلل والتشوهات البصرية وإزالة جميع الأنشطة التي شوهت المظهر الحضاري بشارع النيل، لذلك قام فريق من الإدارة بحملة تفتيشية بشارع النيل ام درمان حيث تم ضبط العديد من المخالفات، معلنة استمرار الحملة في ضبط المخالفات البيئية لتقليل الآثار السالبة وجعل شارع النيل ذو مظهرا جاذباً ومتنفس لكل الأسر.

سونا