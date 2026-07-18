الاتحاد العام للنوبة يعلن تفعيل هياكله لدعم السلام الاجتماعي ويجدد مساندته للقوات المسلحة

أعلن اتحاد عام النوبة تفعيل هياكله ومكاتبه بالخرطوم والولايات المختلفة لتعزيز السلام ورتق النسيج الاجتماعي ومعالجة الآثار السالبة للحرب التي تشنها مليشيا الدعم السريع المتمردة على البلاد، مجدداً دعمه للقوات المسلحة في (معركة الكرامة).

وكشف الأستاذ محمد أبو عنجة أبو راس رئيس الاتحاد، خلال المنبر التنويري لوزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة الذي نظمته وكالة السودان للأنباء بالمركز الثقافي بأمدرمان اليوم، أن الاتحاد يعمل في هذه المرحلة على إنجاز مشروعين مهمين: الأول هو مؤتمر لكل مكونات النوبة لمناقشة القضايا الداخلية الخاصة، والثاني مشروع حوار النوبة مع الدولة للتباحث حول ما يخدم المصلحة العامة للبلاد.

وأوضح أن الاتحاد يجري حالياً جولة على المكونات الرسمية بالدولة والمكونات الأهلية للنوبة بغرض بلورة رؤى تخدم قضايا الحوار الداخلي.

وثمن تضحيات القوات المسلحة، مبيناً أنها قامت بدورها كاملاً في معركة الكرامة، مشيراً إلى أن السودان من البلدان ذات الحضارات العريقة والقادر على تجاوز المحن.

وتطرق إلى القضايا السياسية بالبلاد قائلاً: “نحتاج إلى الوقوف مع أنفسنا بعد هذه الحرب للخروج من حالة الانقسام وإيجاد المشتركات الوطنية”.

وأضاف أن الوضع في البلاد يتطلب من الجميع التحلي بالوطنية ومواجهة النفس بالحقائق وتمليكها للأجيال المقبلة، وعدم فتح المجال أمام التدخلات الأجنبية السالبة، والاعتراف بالأخطاء السياسية السابقة من أجل المصالحة.

سونا