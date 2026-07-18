رئيس الجمعية العمومية لاتحاد النوبة يؤكد وقوف الاتحاد الكامل خلف القوات المسلحة

أكد رئيس الجمعية العمومية لاتحاد عام النوبة د. علي الشايب أبو دقن، وقوف الاتحاد الكامل خلف القوات المسلحة، مشدداً على مواصلة الدعم والمساندة والاستنفار حتى القضاء على تمرد مليشيا الدعم السريع، مطالباً في الوقت ذاته بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بالبلاد خلال الحرب، مؤكدا على ضرورة تفويت الفرصة أمام دعوات التفرقة وخطاب الكراهية ، والتي تقف من ورائها المليشيا وبدعم من الإمارات .

جاء ذلك خلال المؤتمر التنويري الدوري رقم (58) لوزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، الذي نظمته وكالة السودان للأنباء اليوم بالمركز الثقافي بأمدرمان، واستضاف اتحاد عام النوبة للحديث حول زيارة رئيس الاتحاد للبلاد وتوحيد الجهود للسلام والاستقرار .

وأكد رئيس الجمعية العمومية لاتحاد عام النوبة د. علي الشايب أبو دقن، أن الاتحاد يعمل على توحيد مكونات جبال النوبة بمختلف انتماءاتها السياسية والفكرية لخدمة قضايا المنطقة والسودان عامة، مبيناً أن الاتحاد كيان جامع يضم مختلف الأطياف ويستند إلى قواسم مشتركة لتعزيز الدور الوطني.

وترحم أبو دقن على شهداء القوات المسلحة والقوات المساندة، متمنياً الشفاء للجرحى، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب الالتفاف حول معركة الكرامة باعتبارها قضية وطنية مفصلية.

واتهم أبو دقن مليشيا الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعياً المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة إلى التحقيق في تلك الوقائع، وقال إذا لم تُفتح تحقيقات جادة، فإن ذلك يثير تساؤلات حول معايير العدالة الدولية.

وأشار إلى ما وصفه بصمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الدعم السريع التي شهدتها عدة مناطق خلال الحرب ، لافتاً إلى أن انتهاكات الدعم السريع فى الفاشر والجزيرة والعديد من المناطق والتى تستوجب تحقيقا دوليا حتى لا تتمادى المليشيا فى ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

كما دعا إلى تعزيز التماسك الاجتماعي ورفض خطاب الكراهية، من خلال توحيد الجبهة الداخلية وبناء الثقة بين كل افراد الشعب السودانى، مؤكداً أن وحدة الصف الداخلي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات تفتيت البلاد، وحث القيادات الأهلية والمجتمعية على العمل لتفادي النزاعات القبلية.

سونا