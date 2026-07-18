تنفيذي بربر يتفقد سوق البيع المخفض

تفقد حسن إبراهيم كرار المدير التنفيذي لمحلية بربر اليوم مراكز اسواق البيع المخفض بمحلية بربر، وذلك للوقوف على سير العمل وتوفر السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين.

واطلع المدير التنفيذي على أصناف السلع المعروضة، وأسعارها مقارنة بأسعار السوق، كما استمع لملاحظات المواطنين المتسوقين والتجار المشاركين في السوق حول مستوى الإقبال وآليات العرض.

وأشاد حسن إبراهيم كرار بالقائمين على السوق وجهودهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مؤكداً أن سوق البيع المخفض يمثل أحد الحلول العملية لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطن مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو توفير السلع الضرورية بأسعار في متناول الجميع، موضحا أن المحلية ستعمل على تعميم التجربة على الوحدات الإدارية ودعم التجار الملتزمين بالأسعار المخفضة حتى يستفيد أكبر عدد من المواطنين.

ووجه بضرورة تكثيف الرقابة على الأسعار وضبط الجودة، والعمل على توفير المزيد من السلع الاستهلاكية، خاصة السكر والدقيق والزيوت واللحوم.

وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة محلية بربر الرامية لاستقرار الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة.

سونا