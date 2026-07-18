وزارة الانتاج بالقضارف تدخل الإسعاف الإرشادي الأخضر الجوال في الموسم الزراعي الماثل

أعلنت وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف عن إدخال مشروع الإسعاف الإرشادي الأخضر الجوال هذا العام مع إنطلاقة الموسم الزراعي 2026-2027م من أجل إيصال الخدمات الإرشادية الزراعية البيطرية والبستانية والغابية مباشرة للمزارعين والرعاية.

واوضح الدكتور عمار عبدالله سليمان مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف في تصريح اليوم أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه على مستوى السودان بتمويل ولائي خالص عبر عربة إسعاف ووحدة متحركة مزودة بكافة الاجهزة والمعدات الإرشادية مع الخبرات الفنية في نقل التقانة وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة عبر (12) عربة إسعاف مشيدا بدعم مدير جهاز المخابرات بالقضارف بعربة للمشروع .

وقال ان الهدف من مشروع الإسعاف الإرشادي الجوال الأخضر تقديم الإرشاد الفني الميداني في الوقت المناسب بجانب التشخيص المبكر للافات وأمراض النبات والحيوان ونشر التقانة الزراعية الحديثة ودعم صغار المنتجين بجانب تعزيز الاستجابة السريعة للطواري الزراعية.

مؤكدا أهمية المشروع الحيوي الإستراتيجي في الوصول للمناطق الريفية الطرفية وسرعة التدخل من أجل تقليل الخسائر الزراعية وتقديم افضل الخدمات الزراعية والبستانية البيطرية والغابية مع توفير كافة أجهزة الفحص التشخيصي من أجل زيادة كفاءة الإرشاد.

سونا