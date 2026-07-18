وزير الموارد البشرية يدشن نفرة زكاة دعم ودالنورة بالجزيرة

دشن الأستاذ معتصم محمد صالح وزير الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية اليوم بمنطقة ود النورة بولاية الجزيرة بالتنسيق مع ديوان الزكاة والصندوق القومي للتأمين الصحي نفرة الزكاة الكبرى بمبلغ 6 مليار جنيه لدعم قرية ود النورة وحزمة من المشروعات التنموية شملت صيانة مستشفى ود النورة وتزويده بالأجهزة والمعدات الطبية وإدراج جميع أسر الشهداء ضمن برامج الدعم النقدي المباشر والتأمين الصحي، وتخصيص مشروعات إنتاجية لهم ودعم مشروع مياه القرية بمبلغ 100 مليون جنيه وتمويل 1,324 مشروعاً إنتاجياً للأسر الفقيرة، وتوفير معينات دراسية لـ13,500 تلميذا وتلميذه وتوزيع 10 آلاف جوال من الذرة والقمح وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس السيادة .

من جانبه أكد وزير الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية أن الدولة ماضية في توسيع مظلة الحماية الإجتماعية وإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب، عبر تكامل الجهود مع ديوان الزكاة والمؤسسات الشريكة بما يسهم في إستقرار المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية .

ورحب الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي ممثل والي ولاية الجزيرة بوفد معسكر زمزم بالفاشر مؤكداً أن الزيارة تجسد وحدة الصف السوداني وتعزز السلم المجتمعي .

وتعهد بمواصلة حكومة الولاية جهودها في إعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب وإستكمال الخدمات الأساسية وتوفير البيئة الملائمة لعودة المواطنين إلى مناطقهم مشدداً على أن حكومة الولاية ستظل داعمة لكل المبادرات التي تعزز الإستقرار والتنمية، وأن سيادة القانون ستظل الأساس في حفظ الحقوق وترسيخ التعايش المجتمعي .

وأكد الأمين العام لديوان الزكاة الدكتور أحمد عبد الله أن النفرة تجسد وفاء الديوان لأهالي ود النورة وتضحياتهم مشيراً إلى أن الديوان واصل أدواره الإنسانية بترحيل العالقين وإطلاق سراح وترحيل 300 مواطن سوداني كانوا بسجون جمهورية مصر العربية.

وأضاف أن النفرة تشمل دعماً للقوات المسلحة وأسر الشهداء والفقراء والخلاوي إلى جانب مشروعات تنموية نوعية، مشيداً بتماسك مجتمع ولاية الجزيرة وجهود حكومة الولاية وشركائها.

سونا