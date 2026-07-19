والي سنار يشهد توزيع سلال غذائية

شهد والي سنار، اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد، اليوم توزيع السلال الغذائية المقدمة من رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة لدعم أسر الشهداء، ، وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقيين.

​وأشاد الوالي بالدعم المستمر من المركز ومفوضية العون الإنساني الاتحادية لمساندة الولاية في معاش الناس وتعزيز الاستقرار بالولاية ، مجددا إلتزام الولاية برعاية أسر الشهداء وتأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة .

من جانبه، ثمّن مفوض العون الإنساني بالولاية ، محمد عبد الفتاح، هذه المبادرة التي تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الشرائح الضعيفة بالولاية مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي استمرارا لعدد من القوافل الخاصة بمبادرات السيد رئيس السيادة للشرائح المستهدفة بالولاية برعاية كريمة من والي الولاية .

في السياق ذاته عبر مدير منظمة الشهيد عمر مساعد عن شكره لمجلس السيادة ووالي الولاية ومفوض العون الإنساني لاهتمامهم باسر الشهداء ورعايتهم .

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