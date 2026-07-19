والي الشمالية يطمئن على سير الأداء الأكاديمي والاستعدادات للعام الدراسي بجامعة دنقلا

اطمأن والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، لدى لقائه بمكتبه اليوم، وفد جامعة دنقلا برئاسة الدكتور عبد الحميد محمد جميل، رئيس مجلس إدارة الجامعة، على سير الأداء الأكاديمي، والترتيبات الجارية لاستقبال الدفعة الجديدة من الطلاب.

وأوضح مدير جامعة دنقلا، البروفيسور الوليد مصطفى، أن الوفد قدم تنويراً لوالي الولاية حول سير العملية الأكاديمية، والاستعدادات لاستقبال الدفعة الجديدة في سبتمبر 2026م، إلى جانب موقف المنشآت الجامعية.

وأضاف أن اللقاء تناول سبل توفير التمويل اللازم لاستكمال المنشآت المتوقفة، مشيراً إلى أن والي الولاية أكد التزام حكومة الولاية بالعمل على توفير التمويل المطلوب لإنفاذ تلك المشروعات، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية للجامعة ودعم مسيرتها الأكاديمية.

وفي السياق، أوضح البروفيسور عصام عبد المطلب، وكيل كلية تانوب للعلوم الطبية والتكنولوجيا، أن والي الولاية استمع إلى تنوير حول أنشطة الكلية وما تم إنجازه في الأراضي الاستثمارية المخصصة لها بمربع (10) بمدينة دنقلا، مبيناً اكتمال تشييد الطابق الأرضي من مبنى الكلية.

وأشار إلى أن الكلية أكملت إجراءات قبول الطلاب في خمسة برامج هي: الطب، والمختبرات الطبية، والتمريض، وتقانة المعلومات، والعلوم الإدارية، وذلك في إطار الإسهام في تطوير التعليم العالي الخاص بالولاية ومواكبة متطلبات المرحلة.

وتقدم عبد المطلب بالشكر لحكومة الولاية الشمالية على دعمها للكلية وتخصيص المساحات المطلوبة لإقامة منشآتها، معلناً بدء استقبال الطلاب للعام الأكاديمي الجديد.

سونا