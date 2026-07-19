محلية الخرطوم تكشف عن الشروع في معالجة إشكالات شح المياه بمناطق الشجرة والحماداب

كشفت محلية الخرطوم عن الشروع في معالجة اشكالات شح المياه بمناطق الشجرة والحماداب جنوب الخرطوم بالتنسيق مع هيئة مياه الولاية.

وأكد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير خلال تفقده محطة مياه الشجرة والابار ذات الإنتاجية العالية بمنطقة الحماداب اليوم عن الترتيبات الجارية مع شركة توزيع الكهرباء لمعالجة ضعف التيار الكهربائي المغذي لمحطة مياه الشجرة والذي من المزمع ان تكتمل معالجته نهاية الأسبوع الجاري بهدف تشغيل المحطة بطاقتها القصوى.

وعلى ذات الصعيد وقف البشير علي معالجة تشبيك الخطوط الداخلية بالحماداب واستبدال الانابيب القديمة بجانب معالجة اشكالات الآبار القديمة وإعادة تشغيلها بالوقود والطاقة الشمسية لسد العجز في الامداد، مثمنا الجهود المجتمعية وجهود الخيرين والذين اسهموا في حفر وتأهيل الآبار مما كان له الأثر الكبير في محاربة ظاهرة العطش بالمنطقة، معلنا عن توفير كافة الإمكانات التي تسهم في إعادة تشغيل الآبار تمهيدا لعودة الإمداد المائي لمناطق الشجرة والحماداب.

سونا