سياسية

والي الجزيرة يلتقي وفد الحركة الشعبية قيادة السلام

2026/07/19
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أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة دعمه ومساندته لكافة الحركات المساندة للقوات المسلحة والداعمة للسلام بالبلاد .
وأكد لدى لقائه بقصر الضيافة بمدني اليوم وفد الحركة الشعبية قيادة السلام برئاسة اللواء سعيد كجو على ضرورة التنسيق المحكم بين كافة الحركات والقوات المساندة للقوات المسلحة للدفاع عن تراب الوطن والمواطن والحفاظ على وحدة البلاد .
من جانبه كشف رئيس الوفد أن زيارتهم للولاية تأتي من أجل التعبئة والاستنفار لنصرة أهلنا في كافة ربوع البلاد ، وبشر بحسم التمرد .

سونا

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2026/07/19