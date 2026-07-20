وزير البنى التحتية والنقل يصل ولاية الجزيرة ويلتقي الوالي

وصل صباح اليوم إلى حاضرة ولاية الجزيرة مدينة ود مدني وزير البنى التحتية والنقل الاستاذ سيف النصر هارون يرافقه المدير العام للهيئة سكك حديد السودان المهندس موسى القوم الجهدي وعدد من قيادات الوزارة حيث تستمر الزيارة ليوم واحد حيث التقى والي ولاية الجزيرة وبعض أعضاء حكومته.

وقال الاستاذ سيف النصر هارون وزير البنى التحتية والنقل إن الزيارة تهدف للوقوف على منشآت الوزارة خاصة السكة حديد، والتي تمثل أهمية لأنها تربط مدن كبيرة ببعضها البعض بالاضافة إلى الربط بين الدول، مشيرا الى ان السودان يسعى الى تطوير قطاع السكة حديد عبر إدخال أسطول جديد لربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك.

وأضاف سيف النصر ان لولاية الجزيرة دور كبير في دعم الاقتصاد.

وأكد والي ولاية الجزيرة الخير إبراهيم استقرار الأوضاع في الولاية، مشيرا إلى أن وزراة البنى التحية ذات اهمية في حياة الناس وان ولاية الجزيرة ترتبط بمواصلات السكة حديد مع الخرطوم، مؤكدا أن القطار له أهمية لانخفاض اسعار النقل، مؤكدا توفير كل مايلزم حتى يعود القطار الى دوره الكبير في دعم حركة الاقتصاد.

وقدم وزير التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة بولاية الجزيرة مهندس ابو بكر عبد الله تنويرا عن أهمية الحفاظ على البنى التحنية والنقل خاصة السكة حديد التي تمثل شريان الاقتصاد.

من جانبه قدم المهندس موسى القوم الجهدي المدير العام العام للهيئة القومية للسكة حديد شرحا عن دور السكة حديد في دعم الاقتصاد. مشيرا الى الضرر الكبير الذي تعرضت له نتيجة الاستهداف الممنهج من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة، مؤكدا بذل كل الجهود حتى تعود السكة حديد الى سابق عهدها وبصورة افضل.

سونا