المجلس الأعلى للشباب والرياضة يدعو القطاعين العام والخاص لدعم مشاركة السودان في البطولة المدرسية الأفريقية

جدد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الوزير المكلف، رئيس اللجنة المالية المساندة للبطولة المدرسية الأفريقية الرابعة لكرة القدم، الدكتور بابكر علي يحيى، دعوته لمؤسسات القطاعين العام والخاص إلى الإسهام في دعم مشاركة السودان في البطولة المدرسية الأفريقية الرابعة لكرة القدم، التي تستضيف نهائياتها جمهورية رواندا خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح في تصريح لسونا أن السودان سيشارك في البطولة بمنتخبين للتلاميذ (بنين وبنات) تحت سن (14) عاماً، مؤكداً أن هذه المنافسة تمثل فرصة مهمة لاكتشاف المواهب وصقل قدرات الناشئين، بما يسهم في إعداد جيل جديد من أبطال كرة القدم يمثلون السودان مستقبلاً في المحافل الإقليمية والقارية.

وأشار بابكر إلى أن إنجاح المشاركة السودانية يتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات الوطنية، باعتبار أن البطولة تمثل واجهة مشرفة للبلاد وتعكس اهتمامها بالرياضة المدرسية وتنمية المواهب.

ويُذكر أن وزارة التعليم والتربية الوطنية، ممثلة في الإدارة العامة للأنشطة المدرسية، بالتنسيق مع الاتحاد السوداني لكرة القدم، واللجنة الفنية المشتركة، ووزارة الشباب والرياضة، تواصل اجتماعاتها وتحضيراتها لاستكمال جميع الترتيبات المطلوبة في وقت مبكر، بما يضمن مشاركة مشرفة للسودان في البطولة، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

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