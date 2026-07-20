الاحتفال باكتمال صيانة وإعادة تشغيل خط السكة حديد الخرطوم – مدني

تم اليوم بحاضرة ولاية الجزيرة الاحتفال باكتمال صيانة وإعادة تشغيل الخط الخاص بالسكة حديد – الخرطوم- مدني الذي نظمته وزارة البني ا لتحنية والنقل ممثلة في هيئة سكك حديد السودان.

وقال والي ولاية الجزيرة الخير إبراهيم ان السكة حديد هي الناقل الأول وهو مكان التقاء للمواطنين وملهم للشعراء مؤكداً أن ولايه الجزيرة تمثل الداعم الاقتصادي لخزينة الدولة مشيرا إلى تسخير كل الإمكانيات من أجل نهضة السكة حديد.

وقال الوزير سيف النصر هارون وزير البنى التحتية والنقل ان تشغيل هذا الخط يمثل خطوة أولى لتشغيل خطوط أخرى من خطة إعادة السكة حديد لسابق عهدها ، مشيرا الي ان ذلك يسهم في دعم الاقتصاد، وأن السكة حديد يمكن أن تكون بديل للنقل الثقيل الذي يؤثر على الطرق المستفلتة، مشيدا بجهود كل العاملين في السكة حديد الذين بدلو جهد كبير حتي اعادو تشغل هذه الخط الهام في السودان.

وقال موسى لقوم الجهدي مدير هيئة سكك حديد السودان ان عودة قطار صيانة الخط الناقل بين محطتي مدني والحزيرة يمثل خطوة مهمة لعودة السكة حديد بعد فترة استمرت لأربعة سنوات، مشيرا إلى أن العمل في تأهيل الخط استمر لمده 40 يوماً وهو جهد كبير قام به عمال السكة حديد في ظل ظروف صعبة.

سونا