رئيس الفيفا يشيد بعودة النشاط الكروي و يتعهّـد بدعم الاتحاد السوداني لكرة القدم

تعهد جيان إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بدعم الاتحاد السوداني لكرة القدم، وتوفير كل متطلبات المرحلة حتى يمضي النشاط الكروي في السودان نحو الاستقرار التام.

جاء ذلك لدى استقبال رئيس الفيفا، للدكتور معتصم جعفر، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، رئيس الاتحاد السوداني للكرة على هامش نهائي مونديال أمريكا الأحد.

وثمّن إنفانتينو، المجهودات المقدرة للاتحاد السوداني لكرة القدم والتي أثمرت عن عودة النشاط الكروي إلى العاصمة الخرطوم، بعد ثلاث سنوات من التوقف وتمنى أن يكون النجاح حققته بطولة دوري النخبة بالخرطوم بارقة أمل لانتظام النشاط الكروي في السودان، بعد أن عاد الاتحاد السوداني لكرة القدم لممارسة عمله من مكاتبه بالخرطوم، وأسهم بجهد كبير في تنظيم الدوري السوداني في العاصمة بعد طول غياب.

اللقاء المُثمر بين جيان إنفانتينو والدكتور معتصم جعفر، حمل بشريات كبيرة للكرة السودانية، بعد أن تعهّد رئيس الفيفا بدعم مشاريع البنية التحتية ومساندة الاتحاد السوداني لكرة القدم في كل التحديات الكبيرة التي تنتظره حتى تنتظم مسابقات الاتحاد في ملاعب جيدة ومطابقة لمواصفات الفيفا.

ويعول الاتحاد السوداني لكرة القدم على دعم الفيفا لمشاريع البنية التحتية حتى يستفيد منها في إعمار ما دمّـرته الحرب وتجهيز ملاعب جيدة ومطابقة لمواصفات اللعب الدولي، بما يضمن عودة المنتخبات الوطنية والأندية السودانية لأداء مبارياتها على ملاعبها بدلًا من الملاعب الافتراضية التي أرهقت المنتخبات والأندية.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور معتصم جعفر سر الختم، أنّ اللقاء الذي جمعه برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) جياني إنفانتينو، على هامش نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، جاء مثمرًا وإيجابيًا، وشهد نقاشًا حول عدد من الملفات المتعلقة بتطوير كرة القدم السودانية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وقال معتصم جعفر: “وجدنا من السيد جياني إنفانتينو اهتمامًا كبيرًا بالشأن السوداني، وحرصًا واضحًا على استمرار دعم الاتحاد السوداني لكرة القدم وبرامج التطوير التي ينفذها FIFA، بما يسهم في المحافظة على استمرارية النشاط الكروي وتطوير البنيات الأساسية والارتقاء بكرة القدم السودانية”.

وأضاف: “استعرضنا خلال اللقاء، التحديات التي تواجه كرة القدم في السودان بسبب الظروف الراهنة، وفي المقابل لمسنا تفهمًا كاملًا من قيادة الاتحاد الدولي، التي أكدت استمرار وقوفها إلى جانب السودان ودعمها لجهود إعادة البناء والتطوير”.

وأشار رئيس الاتحاد السوداني إلى أنّ المشاركة في نهائيات كأس العالم تمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات مع قيادات الاتحادات القارية والدولية، وبحث آفاق التعاون والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير اللعبة، مؤكدًا أن الاتحاد السوداني سيواصل العمل مع شركائه الدوليين لتحقيق أهدافه الاستراتيجية وخدمة كرة القدم السودانية.

واختتم حديثه قائلًا: “نتطلّع إلى ترجمة ما تم التباحث حوله إلى خطوات عملية خلال المرحلة المقبلة، بما ينعكس إيجابًا على المنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية والبنية التحتية لكرة القدم، ويؤكد أنّ السودان سيظل حاضرًا وفاعلًا داخل منظومة كرة القدم الدولية”.

سونا