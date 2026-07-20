والي نهر النيل يوجه بتقسيط المطالبات الضريبية وتخفيض 30% للمستثمرين

كشف الدكتور محمد البدوي عبد الماجد والي ولاية نهر النيل عن دخول أكثر من 450 مصنعاً للعمل بالولاية عقب الحرب، مؤكداً أنها تعمل بكفاءة عالية في بيئة استثمارية جيدة.

وأعلن الوالي خلال الاجتماع الدوري الخامس لمجلس تنسيق الولايات بالدامر مساء أمس، والذي نظمته إدارتا ضرائب نهر النيل والشمالية، عن تجاوز أداء الإدارة العامة للضرائب بالولاية نسبة 100%.

ووجه البدوي بتقسيط المطالبات الضريبية على المصانع الجديدة للحفاظ على استمرارية نشاطها، وأكد أن حكومة الولاية تقدم تنازلات وتسهيلات للمستثمرين بجانب تفعيل النافذة الموحدة وتقديم تخفيض بنسبة 30% تشجيعاً للاستثمار.

وقال إن تدفق هذه المصانع يستوجب وضع استراتيجيات وتشريعات ونظم اقتصادية تضمن استمراريتها وزيادة الإنتاج.

من جانبها وصفت الأستاذة أميرة أحمد حسين وزيرة مالية نهر النيل أداء ضرائب الولاية بالممتاز، مؤكدة أن الضرائب شريك أساسي في دعم موازنة الدولة ومعالجة المشكلات المالية.

وأشارت إلى أن إيرادات الضرائب أسهمت في الاستقرار المالي، مع وجود ممثلي الضرائب في كافة اللجان الولائية.

وأشاد الدكتور محمد عكاشة المدير العام لضرائب نهر النيل بالدعم المادي والمعنوي من وزارة المالية الذي أسهم في زيادة الإيرادات وتحقيق رضا العاملين.

فيما أكد الأستاذ عامر التاي المدير العام لضرائب الشمالية أن الاستضافة المشتركة للملتقى تعيد التكافل التاريخي بين الولايتين.

وكشف الدكتور علي عبد الرحمن رئيس التنسيقية والمدير العام لضرائب البحر الأحمر عن استهداف الأنشطة ذات العوائد العالية ورصد أنشطة التجارة الإلكترونية، مشدداً على ضرورة توسيع المظلة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية.

سونا