د.نوارة تؤكد اهتمام الدولة ورعايتها لقضايا الشباب

كدت عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتورة نوارة أبومحمد محمد طاهر اهتمام الدولة ورعايتها لقضايا وبرامج ومشروعات الشباب وتمكينهم واشراكهم في صنع القرار.

وحيت لدى مخاطبتها اليوم بمدينة دنقلا فعاليات منتدي الشمالية الأول لريادة الأعمال والابتكار الشبابي والذي نظمه المجلس الاعلى للشباب والرياضة بالولاية بالتعاون مع اتحاد شباب السودان تحت شعار: (شباب يبتكر ووطن يعمر) ، حيت تضحيات ومجاهدات الشباب في معركة الكرامة واشارت الى الدور المنتظر منهم في مرحلة إعادة البناء والإعمار ونهضة وتقدم السودان في المجالات كافة.

الى ذلك أكد وزير الشباب والرياضة البروفيسور احمد ادم احمد استمرار مجهودات الوزارة وحرصها على تنفيذ الشعار الذي رفعته وهو تمكين الشباب وتنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم في احداث النهضة والتقدم والتطور المنشود.

وفي السياق أكد والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد ان حكومة الولاية ماضية في دعم ورعاية برامج ومشاريع الشباب تقديرا لجهودهم ودعمهم المستمر لمعركة الكرامة، مشيرا الى ان الشباب يمثلون حاضر ومستقبل السودان.

بدوره جدد الأمين العام للمجلس الاعلى للشباب والرياضة بالشمالية اللواء دكتور ركن (م) عبد الرحمن أحمد فقيري المضي قدما في تنفيذ مشروعات الشباب المختلفة.

وأعلن عن جاهزية شباب الولاية للمساهمة في بناء واعمار ونهضة البلاد.

وكان قد تحدث في المنتدى المدير التنفيذي لمحلية دنقلا ممثلا للمدراء التنفيذيين بالمحليات الدكتور مكاوي الخير ورئيس اتحاد شباب السودان الدكتور علي الهادي بابكر ورئيس اتحاد شباب الولاية الشمالية الاستاذ أباذر سر الختم، مشيدين بتضحيات الشباب ودعمهم واسنادهم للقوات المسلحة ومؤكدين على ضرورة الاهتمام ببرامج ومشروعات الشباب.

سونا