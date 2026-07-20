بدء تفويج أساتذة الجامعات والمعاهد العليا واسرهم من مصر

انطلق اليوم من منطقة عابدين بالقاهرة الفوج الأول من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا واسرهم الذي استهدف (1000) عائد إلى البلاد.

وتأتي عمليات تفويج تلك الفئات برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإشراف ومتابعة الاتحاد المهني لاساتذة الجامعات والمعاهد العليا السودانية بالتعاون مع المستشارية الثقافية بسفارة السودان بالقاهرة.

وقال المستشار الثقافي للسفارة السودانية بالقاهرة دكتور عاصم احمد حسن في تصريحات صحفية ان الفوج الأول سيكون تحت ضيافة جامعة البيان للعلوم والتكنولوحيا وجامعة المشرق وقد تعهدت بعض الجامعات السودانية بضيافة كل هذه الأفواج الخاصة بالتعليم العالي.

واكد استمرار عمليات تفويج تلك الفئات من جمهورية مصر العربية.

وقال إن السفارة حريصة على استمرار عمليات التفويج لكافة السودانيين الراغبين في العودة الطوعية لبلادهم عبر لجنة الامل للعودة الطوعية.

وتطرق الى التنسيق مع الجهات المختصة بالحكومة المصرية لتسهيل عمليات التفويج، واشاد بالدور الرائد الذي تضطلع به لجنة الأمل برئاسة المهندس محمد وداعة .

كما تقدم بالشكر للامانة العامة لديوان الزكاة لرعايتها تفويج عشرة آلاف سوداني، مشيرا إلى مذكرة التفاهم التي سبق أن وقعت بين السفارة والديوان لسداد مديونية الغارمين بالسجون المصرية والبالغ عددهم 300 سجين.

ومن جانبه اكد الاستاذ حسن خالد مقرر لجنة الأمل للعودة الطوعية أهمية عودة اساتذة الجامعات والمعاهد العليا والطلاب والطالبات لاستقرار التعليم بالسودان .

وأكد حرص اللجنة لعودة جميع السودانيين بدول المهجر.

وتطرق الى شراكات لجنة الأمل مع بعض المؤسسات الحكومية منها ديوان الزكاة الذي يعتبر الشريك الاكبر، فضلا عن شراكاتها مع الشركة السودانية للموارد المعدنية وبعض رجال الأعمال.

وابان ان اللجنة تسعى لترحيل كافة السودانيين الموجوين بدول المهجر والامتعة مجانا.

سونا