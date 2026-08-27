حكومة النيل الأبيض تنعي مدير الهندسة وتقانة المعلومات بتلفزيون السودان المهندس إبراهيم بختان

نعى الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى، والي ولاية النيل الأبيض ، وحكومة الولاية، المهندس إبراهيم بختان، مدير الإدارة العامة للهندسة وتقانة المعلومات بتلفزيون السودان، الذي حدثت وفاته مساء أمس بمدينة بورتسودان أثناء أدائه واجبه العملي والمهني.

واضاف “وإذ تنعي حكومة ولاية النيل الأبيض الفقيد، فإنها تستذكر مواقفه المشرفة وإسهاماته المقدرة تجاه الولاية، وما قدمه من جهود مهنية مخلصة، خاصة التزامه بإجراء الدراسات الهندسية والفنية الخاصة بمشروع فضائية ولاية النيل الأبيض، دون مقابل، إيماناً منه برسالة الإعلام ودعماً لمسيرة الإعلام الولائي.

وأشار إلى أن رحيل المهندس إبراهيم بختان يمثل فقداً مؤلماً للأسرة الإعلامية والهندسية، لما عُرف به من كفاءة ومهنية وخلق رفيع وتفان في أداء واجبه.

سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه وزملاءه ومحبيه الصبر وحسن العزاء.

سونا