مدير الخدمة الوطنية يقف على دور منسوبي الخدمة في تسيير العمل بصحة بسنار

عقدت وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية ولاية سنار إجتماعا مشتركا مع إدارة الخدمة الوطنية اليوم في إطار زيارة وفد المدير العام للخدمة للوقوف على الأداء بالولاية ووضع خطط لاستيعاب الكوادر الطبية والصحية بما يسهم في دعم النظام الصحي بالولاية وتعزيز استقرار الخدمات العلاجية بالمؤسسات الصحية.

وترأس الإجتماع د.عوض الطيب محمد الحاج مدير عام وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية المناوب بحضور اللواء ركن أحمد إبراهيم أحمد دفع الله مدير إدارة الخدمة الوطنية إلى جانب قائد منطقة التجنيد ولاية سنار المقدم بابكر المقبول.

وأشادت مدير الرعاية الصحية الأساسية فاطمة محمد عبد الحليم بدور الخدمة الوطنية، مشيرة إلى أنها تعد شريكا أساسيا لوزارة الصحة في توفير الكوادر الطبية والصحية.

وفي السياق ذاته أكد د.عجيب عبد الرحمن رئيس المجلس القومي للمهن الطبية والصحية فرع ولاية سنار أن إدارة الخدمة الوطنية ظلت تمثل داعما وسندا حقيقيا للوزارة خلال مرحلة ما بعد الحرب. مشيرا إلى استيعاب عدد مقدر من مختلف التخصصات في إطار تنسيق محكم بين وزارة الصحة ومنطقة تجنيد ولاية سنار.

وأكد مدير عام وزارة الصحة أن الشراكة مع إدارة الخدمة الوطنية تمثل إحدى الركائز المهمة في دعم القطاع الصحي بالولاية، مبينا أن وزارة الصحة وضعت خطة محكمة لمزيد من التجويد والإتقان.

وأشار إلى أن وزارة الصحة لها نصيب كبير من خدمات الخدمة الوطنية وتعمل على توفير فرص أوسع لاستيعاب الكوادر الطبية والصحية بمختلف التخصصات.

من جانبه أشاد اللواء ركن أحمد إبراهيم أحمد دفع الله بوزارة الصحة، مؤكدا أن وزارة الصحة تعد من أكثر الوحدات تميزا في التنسيق والتعاون مع الخدمة الوطنية.

وأوضح أن إدارة الخدمة الوطنية وضعت خطة متكاملة وطموحة لتفعيل الخدمة الوطنية لتغطية النقص والشواغر.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من المشاريع المشتركة والتوسع في استيعاب الكوادر الطبية والصحية.

سونا