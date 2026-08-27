والي القضارف يشهد تخريج دفعة جديدة من المستنفرين بالقلابات الشرقية وباسندا

إحتفلت لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية القضارف اليوم بتخريج دفعة وكوكبة جديدة من المستنفرين بمحليتي القلابات الشرقية وباسندا بمنطقة راشد بمحلية القلابات الشرقية بحضور لجنة أمن الولاية وعدد من أعضاء الحكومة ورئيس المقاومة الشعبية بالولاية.

واكد والي القضارف الفريق الركن محمد احمد حسن خلال مخاطبته الاحتفال أكد ان الإسناد والدعم للقوات المسلحة يكون بالانضمام للقوات المسلحة دفاعا عن البلاد والبوابة الشرقية.

ووجه الوالي بتسليم كل القوة المتخرجة من المستنفرين للقوات المسلحة والعمل على زيادة المستنفرين بالولاية لصد كافة العدوان والمتربصين بالبلاد.

وقال اللواء الركن يوسف محمد احمد ابوشارب قائد الفرقة الثانية مشاة إن القوة المتخرجة تعد اضافة حقيقية للقوات المسلحة، معلنا عن استعداد القوات المسلحة لضم كافة المتخرجين للقوات المسلحة للدفاع عن البلاد والبوابة الشرقية ودحر التمرد من كل شبر في السودان.

من جهته اعلن اللواء (م) عمر محمد محمد مصطفى رئيس المقاومة الشعبية بولاية القضارف عن رفع التمام وجاهزية القوة المتخرجة من المستنفرين للانضمام للقوات المسلحة دفاعا عن تراب الوطن في ظل العدوان والتربص بالبلاد، مؤكدا حشد المزيد من الطاقات لدعم القوات المسلحة.

سونا