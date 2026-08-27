رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الأمل ينعون فقيد الوطن المهندس إبراهيم بختان

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس وأعضاء حكومة الأمل، فقيد الوطن المهندس / إبراهيم جمعة بختان، مدير الإدارة العامة للهندسة وتقانة المعلومات بتلفزيون السودان، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء أمس الأربعاء بمدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر إثر وعكة صحية مفاجئة.

رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الأمل إذ ينعونه إنما ينعون للشعب السوداني أحد أبرز الكفاءات المتخصصة في مجال الهندسة التلفزيونية وهندسة البث والاستديوهات في الوطن العربي وفي السودان، إذ أسهم الراحل بعطائه وخبرته في تنفيذ وتركيب وتشغيل الأجهزة والمعدات في عدد من المؤسسات والقنوات والمراكز الإعلامية، من بينها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، كما أسهم في إعادة إعمار وتشغيل استديوهات الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بأمدرمان، عقب الدمار الذي تعرضت له خلال الحرب من قبل المليشيا المتمردة.

وإذ ينعي مجلس الوزراء الفقيد، فإنه يستذكر مسيرته المهنية الحافلة بالبذل والعطاء وإخلاصه في أداء واجبه الوطني، ويتقدم بخالص التعازي وعظيم المواساة إلى أسرته وزملائه والعاملين بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وذويه وزملائه الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون

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