وزير الصحة يتفقد المؤسسات الصحية بشرق الجزيرة

​ قام الدكتور هيثم محمد إبراهيم، وزير الصحة، صباح اليوم بزيارة إلى محلية شرق الجزيرة برفقة وزير الصحة المكلف بولاية الجزيرة الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي؛ حيث افتتح مركز صحي الشاوراب بوحدة ودراوة الإدارية، ووقف على مستشفى الشيخ مكي، كما شملت الزيارة مركز صحي مجمع قرى أبو حريرة بوحدة تمبول الإدارية للاطلاع على مستوى الخدمات والاحتياجات اللازمة لتشغيل المرافق الصحية وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.

​وعبر الوزير عن فخره واعتزازه بالجهود الكبيرة التي بذلها مجتمع شرق الجزيرة في تشييد وتأهيل المرافق الصحية، مؤكداً أن ما أنجزه المواطن يمثل نموذجاً للعطاء المجتمعي ويستحق التعزيز والدعم واستكمال مطلوبات التشغيل.

​من جانبه، أكد وزير الصحة المكلف بالولاية استمرار جهود وزارته لإعادة تأهيل وتشغيل المؤسسات الصحية بالولاية، مبشراً بافتتاح مستشفى الطوارئ ومستشفى الإصابات بمدني.

​فيما حيا المدير التنفيذي لمحلية شرق الجزيرة، الأستاذ بله عبد الله خوجلي، الجهود الشعبية الكبيرة التي تميز بها مواطنو شرق الجزيرة، مشيراً إلى أن المواطن ظل يسبق الدولة في جهود التنمية والإعمار، ولذا وجب على الدولة أن تكمل جهد المواطن.

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