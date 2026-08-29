محلية الخرطوم تستقبل الدفعة الثانية من قوافل تجار السوق المحلي لدعم مواطني شمال كردفان

​استقبلت محلية الخرطوم اليوم الدفعة الثانية من قوافل دعم ولاية شمال كردفان، المقدمة من تجار السوق المحلي (قطاع الفواكه)، والتي تشمل كميات من التمور المختلفة.

​وأكد ممثل المدير التنفيذي للمحلية ومدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، الخير عبد الرحيم عبد الصادق، لدى استقباله القافلة، أنها تجيء ضمن قوافل الدعم المقدم من المحلية للولايات المتأثرة بالحرب، وفقاً لتوجيهات السيد والي ولاية الخرطوم وإشراف المدير التنفيذي للمحلية، وفي إطار برامج الإسناد الرسمي والمجتمعي لولايات كردفان ودارفور.

​وأشار إلى الدعم الكبير الذي كانت تقدمه الولايات لولاية الخرطوم أثناء الحرب، الأمر الذي يحتم مقابلة الإحسان بالإحسان في إطار المسؤولية المشتركة والتضامن في الأزمات بين منظومة ولايات السودان، مؤكداً استمرار تسيير القوافل لولايات كردفان ودارفور حتى يتم تحرير كل البلاد من المليشيا المتمردة.

سونا