392 طبيباً وطبيبة يجلسون لامتحان ممارسة المهنة بمركز جامعة شندي

​استضافت كلية الطب بجامعة شندي، بالتنسيق مع كلية الحاسوب ومركز تقنية المعلومات اليوم، امتحان ممارسة المهنة الذي يقيمه المجلس الطبي السوداني بمركز الجامعة لعدد 392 طبيباً وطبيبة؛ بواقع 192 ممتحناً في تخصص الطب، و200 ممتحَنٍ في الصيدلة، والتي تستمر لمدة يومين بواقع جلستين في كل يوم.

​ووقف الدكتور حسن عوض الكريم علي أحمد، مدير الجامعة، على سير الامتحانات بالمركز، واطمأن على توفير المعينات الضرورية لقيام الامتحان، المتمثلة في توفير مصدر بديل للتيار الكهربائي وأجهزة الإنترنت الفضائي للامتحان الذي يُعقد بالتزامن مع عدد من المراكز داخل السودان وخارجه.

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