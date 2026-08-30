وزير التحول الرقمي يلتقي الطلاب والمبعوثين السودانيين في الصين

​ حرص وزير التحول الرقمي والاتصالات، المهندس أحمد الدرديري غندور، خلال مشاركته والوفد المرافق له في فعاليات مؤتمر (China-Africa Capacity Building and Cooperation) بمدينة هانغجو الصينية، على عقد لقاء مع الطلاب والمبعوثين السودانيين، بحضور سفير السودان لدى الصين، السفير عمر عيسى أحمد.

​وقدم الوزير رؤية شاملة حول توجهات وزارة التحول الرقمي والاتصالات وأولوياتها، موضحاً أن التحول الرقمي يمثل خياراً استراتيجياً للدولة، يتجاوز تطوير البنية التقنية إلى إحداث تحول مؤسسي واقتصادي يسهم في رفع كفاءة مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.

​وأكد الوزير أن الاستثمار في الإنسان وتأهيل الكوادر الوطنية يمثلان حجر الأساس في بناء منظومة رقمية مستدامة، مشيراً إلى أن الطلاب السودانيين الدارسين في الصين يمثلون طاقة علمية ومعرفية مهمة، وأن ما يكتسبونه من علوم وخبرات وتجارب يمكن أن يشكل إضافة نوعية لمسيرة تطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في السودان، مطالباً إياهم بضرورة ربط التخصصات التي يدرسونها بالتطور التكنولوجي.

​كما تناول أهمية تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات استراتيجية مع الدول والمؤسسات الرائدة في مجال التكنولوجيا، مؤكداً أن السودان يمتلك طاقات بشرية وقدرات واعدة تؤهله للاستفادة من التحولات التكنولوجية المتسارعة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب توظيف المعرفة والابتكار والتكنولوجيا في خدمة أهداف التنمية الوطنية.

​من جانبهم، تفاعل الطلاب بصورة لافتة مع اللقاء، وطرحوا عدداً من الأسئلة والمقترحات والأفكار المرتبطة بمستقبل التحول الرقمي في السودان ودور الشباب في هذا المجال.

​وعبّروا عن سعادتهم الكبيرة باللقاء، مشيدين بإتاحة الفرصة للحوار المباشر مع الوزير، والاستماع إلى رؤيته وأولوياته، وما أبداه من اهتمام واضح بأفكار الشباب وتطلعاتهم.

سونا